Le Barça ? Harry Kane prend une grosse décision

Le capitaine anglais a enfin décroché son premier trophée la saison dernière et semble bien parti pour étoffer son palmarès, le club bavarois étant bien placé en Bundesliga et en Ligue des Champions.

La clause libératoire de Kane : 65 millions d'euros

Le contrat de Kane avec le Bayern comprendrait une clause libératoire de 65 millions d'euros (57 millions d'euros / 76 millions de dollars), assortie de conditions strictes. L'ancien attaquant de Tottenham ne pourrait l'activer que s'il en informe le champion de Bundesliga avant fin janvier 2026, ce qui lui permettrait de partir cet été. Tottenham et Barcelone ont été évoqués comme destinations potentielles en cas de départ de Kane, mais selon des informations récentes, le joueur de 32 ans préférerait rester au Bayern pour le moment.

Selon BILD, Kane ne lèvera pas l'option de sa clause libératoire de 65 millions d'euros et souhaiterait prolonger son contrat avec le Bayern. Bien qu'il occupe la deuxième place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Premier League, à seulement 47 buts du recordman Alan Shearer, l'attaquant privilégierait la conquête de nouveaux trophées avec le Bayern de Vincent Kompany. On se souvient de son passage prolifique à Tottenham, sans toutefois remporter le moindre titre, puis de l'attente de près de deux ans avant de décrocher un trophée avec le Bayern. Il a finalement remporté la Bundesliga après une saison 2023-2024 exceptionnelle du Bayer Leverkusen.