Le Barça fonce sur une piste du PSG

Le Barça rêve d’attirer une cible du PSG dans ses rangs la saison prochaine.

Champion d’Espagne en titre, le Barça réalise une campagne mitigée cette saison. Troisième de Liga, le FC Barcelone (54pts) est décroché de la course au titre avec huit points de retard sur le Real Madrid (1er, 62pts). En plus de cela, le club est déjà éliminé de la Coupe du Roi et s’est arrêté en demi-finale lors de la Supercoupe d’Espagne. Tout un scénario que Joan Laporta ne souhaite pas revivre la saison prochaine. Le président barcelonais a décidé de renforcer son équipe quitte à lutter des joueurs avec d’autres clubs comme le PSG.

Le Barça puni par ses soucis financiers

Eliminé des coupes nationales, le Barça qui a toujours un mince espoir pour la Liga, n’a que la Ligue des Champions pour sauver sa saison. Mais les performances des Blaugranas cette saison ne les placent pas parmi les favoris de la C1. Mais si le Barça se retrouve dans cette situation, c’est en grande partie à cause des absences récurrentes pour blessure cette saison.

Le club catalan a déjà joué plusieurs semaines sans son gardien titulaire, Marc André Ter-Stegen, lors de l’exercice en cours. En plus d’avoir fait sans des joueurs importants comme Pedri Gonzalez, Frenkie De Jong pendant plusieurs journées, le Barça a perdu Gavi pour toute la saison. Et si le club n’a pas pu combler ses absences, cela est dû à ses problèmes financiers. Des soucis que Laporta souhaite outrepasser pour renforcer son effectif dès la saison prochaine.

Le Barça vise Khvicha Kvaratskhelia

Avec le départ de Xavi prévu pour l’été prochain, le Barça cherche un nouveau coach pour prendre place sur le banc la saison prochaine. Mais le poste d’entraineur n’est pas le seul objectif du FC Barcelone. Le club blaugrana veut renforcer également son secteur offensif et aurait porté son choix sur un joueur de Naples. Selon les informations de Mundo Deportivo, le Barça ciblerait Khvicha Kvaratskhelia. Le média indique que le Géorgien serait même une priorité pour le club catalan.

Mais le dossier s’annonce tout de même compliqué au vu de la valeur marchande du joueur. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Naples, la valeur de Khvicha Kvaratskhelia est estimée à 80 millions d’euros d’après Transfermarkt. Une somme qui pourrait bloquer le Barça qui traverse une période compliquée sur le plan financier. Ce qui n’est pas le cas du Paris Saint-Germain qui a coché le nom de l’ailier de 24 ans dans la liste des potentiels remplaçants de Kylian Mbappé.