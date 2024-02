Exit Osimhen, le PSG fonce sur un autre joueur de Naples

Associé à Victor Osimhen ces dernières semaines, le PSG pense à un autre joueur de Naples.

Avec le départ de Kylian Mbappé qui se profile à l’horizon, le PSG pense déjà à plusieurs joueurs pour remplacer le Français. Ainsi, le club parisien a coché les noms de Victor Osimhen (Naples) et de Rafael Leao (AC Milan). Alors qu’aucun des deux dossiers n’est encore avancé, le PSG pense à autre attaquant de Naples pour l’après-Mbappé.

Le PSG cherche un remplaçant à Kylian Mbappé

Plus les jours passent, plus Kylian Mbappé s’éloigne d’une prolongation avec le Paris Saint-Germain. En fin de contrat en juin prochain, le champion du monde 2018 devrait filer au Real Madrid l’été prochain. Une information révélée par Foot Mercato en début d’année et confirmée par Le Parisien il y a un peu plus d’une semaine. C’est d’ailleurs le journal, réputé proche du PSG, qui a précisé que le club parisien aurait déposé les armes dans ce dossier et ne se ferait plus aucune illusion sur une éventuelle prolongation de Kylian Mbappé.

Alors que tous les signaux indiquent que le Français partira bien en fin de saison, le PSG a commencé par lui chercher un remplaçant. C’est ainsi que les noms de Rafael Leao et de Victor Osimhen circulent dans la capitale même s’il n’y a toujours pas de concret sur aucun des deux dossiers. En outre, Paris a déjà jeté son dévolu sur un autre joueur du Napoli.

Le PSG est passé à l’action pour Khvicha Kvaratskhelia

Le Paris Saint-Germain a eu à gérer de bons dossiers avec Naples ces dernières années. Depuis l’arrivée du QSG, le PSG s’est déjà offert des joueurs comme Ezequiel Lavezzi (2012), Edison Cavani (2013) et plus récemment, Fabian Ruiz (2022) en provenance de Naples. Avec le départ imminent de Kylian Mbappé, le club francilien est prêt à refaire affaire avec les Partenopei.

Ainsi, le board aurait dans son viseur, Khvicha Kvaratskhelia. Selon les informations du Corriere della Sera, le PSG serait déjà passé à l’action avec une offre formulée à Naples pour l’international géorgien. Sous contrat jusqu’en 2027 avec le club italien, la, valeur de Khvicha Kvaratskhelia (6 buts et 5 passes décisives en 30 matchs TCC) est estimée à 80 millions d’euros par Transfermarkt.