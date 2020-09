Le Barça fixe le prix d'Ousmane Dembélé

Selon AS, le Barça est prêt à laisser partir Ousmane Dembélé en échange d'une offre comprise entre 50 et 60 millions d'euros.

Selon un adage populaire, « faute de grives on mange des merles ». n'ayant pu boucler le transfert de Jadon Sancho cet été, le club mancunien a finalement jeté son dévolu sur Ousmane Dembélé.

Et selon le quotidien sportif AS, le serait prêt à accepter une offre comprise entre 50 et 60 millions d'euros.

Le Barça qui avait acheté le joueur 105 millions d'euros (hors bonus) en 2017 au ne réalisera pas de plus-value mais a besoin de liquidité et doit alléger sa masse salariale.

Pour le moment, le club mancunien n'a formulé aucune offre mais avec un départ de Dembélé vers Manchester United, AS estime que le Barça pourrait enfin passer à l'offensive pour Memhis Depay qui est la priorité de Ronald Koeman, le coach des Blaugranas.

Souvent blessé et encore en retard à l'entraînement cette semaine, Ousmane Dembélé ne semble plus en odeur de sainteté chez les Catalans…