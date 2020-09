Dembélé de nouveau en retard à un entrainement

Alors qu’il vient de rejouer pour la 1e fois depuis dix mois, Ousmane Dembélé s’est encore présenté en retard à un entrainement du Barça.

Décidément, Ousmane Dembélé est incorrigible. L’international français vient de fauter de nouveau en se présentant avec quinze minutes de retard à un entrainement de son équipe barcelonaise.

Selon le média ibérique Deportes Cuatro, Dembélé est arrivé bien après tous ses coéquipiers à la séance du jour, alors que Ronald Koeman, le nouveau coach blaugrana, a ordonné à ses troupes d’arriver une heure avant le début des sessions.

Dembélé est coutumier de fait, et c'est un euphémisme que de le souligner. Lors de ses deux premières saisons au sein du club catalan, il a souvent manqué de ponctualité. Et cela lui a valu les remontrances de sa direction et du staff technique. Koeman, qui est connu pour être à cheval sur le côté disciplinaire, ne manquera pas de lui tirer les oreilles. Une sanction financière n’est pas à écarter non plus pour le champion du monde 2018.

Le dérapage de Dembélé intervient alors qu’il vient tout juste d’effectuer son retour à la compétition après dix mois d’absence pour cause de blessure. Dimanche, face à (4-0), il est entré en jeu à vingt minutes de la fin à la place d’Ansu Fati.