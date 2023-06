Le FC Barcelone s'apprête à vivre une période de transfert très active cet été, avec plusieurs arrivées prévues pour l'équipe.

Après avoir reçu la semaine dernière l'approbation de la LaLiga pour son plan de viabilité, le FC Barcelone peut désormais poursuivre ses projets de recrutement, même s'il devra réaliser un certain nombre de ventes importantes pour pouvoir enregistrer ces nouvelles arrivées.

Malgré cette situation, Joan Laporta, qui s'est exprimé devant le Sénat du FC Barcelone (via MD), a réitéré sa conviction que le club sera en mesure d'enregistrer ses nouvelles recrues avant la saison prochaine.

"Nous avons réduit la masse salariale sportive, mais nous devons encore faire plus pour que le club soit durable et puisse rivaliser avec des garanties de succès sportif. Il y a des règles imposées par LaLiga et nous devons continuer à réduire la masse salariale. Nous sommes sur la bonne voie.

"Nous avons réussi à faire approuver par la LaLiga le plan de viabilité pour les deux prochaines années, ce qui n'a pas été facile. Cela signifie que nous pourrons enregistrer des joueurs importants dont nous avions besoin. Nous avons surmonté une situation extrêmement difficile.

Ilkay Gundogan, Vitor Roque et un nouveau pivot figureront en bonne place sur la liste d'achats du FC Barcelone cet été, et le club espère certainement n'avoir aucun mal à les enregistrer avant le début de la saison 2023-24.