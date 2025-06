Le Barça fait une offre officielle pour Luis Diaz !

FC Barcelone vs Real Madrid

Barcelone a fait de l'ailier de Liverpool Luis Diaz sa priorité absolue pour cet été.

Le directeur sportif Deco maintient son intérêt pour l'international colombien depuis l'été dernier. Hansi Flick et Deco semblent croire qu'il pourrait renforcer leur ligne offensive, et Barcelone prend désormais des mesures pour concrétiser l'accord.

Mercredi, il a été révélé que Liverpool était « perplexe » face à toutes les rumeurs concernant Diaz, n'ayant pas eu de nouvelles du joueur lui-même ni de Barcelone. Cependant, la situation a changé, selon un article de The Athletic, qui indique que les géants catalans ont pris contact avec Liverpool.

Selon leurs informations, Barcelone a officiellement contacté Liverpool mercredi au sujet de Diaz. La réponse a été sans équivoque : Diaz n'est pas à vendre. Deco a indiqué à Deco qu'il n'avait aucune intention de vendre un joueur envisagé par Arne Slot pour la saison prochaine.

Diaz a également suscité l'intérêt d'Al-Hilal en Arabie saoudite et de Manchester City l'été dernier. Selon The Athletic, la poursuite de Bruno Fernandes par l'Arabie saoudite a « contribué à établir une valeur marchande » pour Diaz. Le même média avait précédemment indiqué qu'Al-Hilal était prêt à débourser 95 millions d'euros pour Fernandes.

La lueur d'espoir qui se profile à l'horizon pour Barcelone vient peut-être de la situation contractuelle de Diaz. Il ne reste plus que deux ans de contrat au joueur de 28 ans, et le rapport souligne que les discussions concernant un nouveau contrat n'ont pas progressé. Néanmoins, David Ornstein a affirmé que Liverpool était prêt à risquer de perdre Diaz, agent libre, à moins qu'une offre ne change d'avis.

Ce n'est un secret pour personne que Diaz est l'une des cibles privilégiées de Barcelone, et Deco a publiquement admis qu'il « apprécie » Diaz. En Catalogne, on entend souvent dire que Diaz souhaite rejoindre le club et estime que son passage à Liverpool est terminé, Barcelone estimant pouvoir conclure un accord pour environ 70 millions d'euros.