Le Barça et Neymar veulent faire la paix

Engagés dans des procédures judiciaires depuis le départ de Neymar au PSG, le joueur et le Barça seraient proches d’un accord.

Après quatre ans de divorce, Neymar et le Barça vont-ils enfin faire la paix ? C’est ce que croit savoir El Mundo dans son édition du jour. Non pas pour revenir jouer au Camp Nou même si Joan Laporta n’aurait pas dit non avant sa prolongation au PSG mais bien pour cesser toutes les poursuites juridiques engagées entre les deux parties depuis que le Brésilien a pris la poudre d’escampette pour rejoindre la Ligue 1.

Depuis l’été 2017 et la fameuse clause libératoire de 222 millions d’euros levée par le club parisien, Neymar et le Barça sont entrés dans une guerre juridique afin de réclamer des millions d’euros à l’un et à l’autre. Dans les faits ? Neymar réclame depuis quatre ans 43,65 millions d’euros à son ancien club comme une prime négociée dans son renouvellement de contrat juste avant son départ.

Une somme que le Barça a refusé de payer et qu’un tribunal de Barcelona a rejeté, obligeant d’ailleurs le joueur à rendre 6,7 millions d’euros. A côté de ça, les Blaugrana réclament 10 millions d’euros à Neymar pour ne pas avoir correctement appliqué les retenues fiscales et ainsi coûté plus cher que prévu au club.

Seulement, les deux parties semblent avoir fait un pas vers l’autre si l’on en croit le média espagnol. Il y a quelques jours, le procès intenté par Neymar contre le club catalan pour récupérer 3,5 millions d’euros a été suspendu à la demande des deux parties qui sont engagées dans des discussions pour trouver un accord économique.

Cet accord ne devrait plus tarder et devrait donc mettre un terme à tous les procès. Le Barça fait une croix sur les 16 millions d’euros que Neymar lui doit et dans l’autre sens, Neymar dit adieu à 47 millions d’euros. Une histoire de gros sous et beaucoup de bruit pour pas grand chose au final.

Mais que les supporters du Barça n’y voient pas de signe, cette paix judiciaire ne veut pas dire que tout est effacé. En prolongeant avec le PSG, Neymar a réduit à néant toutes les possibilités de le voir revenir un jour à Barcelone.