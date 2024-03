Le Barça en galère pour une star de Manchester City

L'équipe de Barcelone a décidé de ne pas se laisser faire et de ne pas s'engager dans un processus de négociation avec le club de Manchester City.

Cancelo est actuellement prêté au FC Barcelone, qui espère le recruter de façon permanente cet été. L'international portugais est en surnombre à City, après s'être brouillé avec Pep Guardiola. Cependant, Sport rapporte qu'un accord entre les deux clubs n'est pas une certitude. City évaluerait Cancelo à environ 40 millions d'euros, ce qui pourrait être plus que ce que le Barça peut se permettre.

Et même si le club catalan peut atteindre ce prix, il pourrait être surenchéri par une autre équipe européenne de premier plan. Malgré son attitude discutable, Cancelo reste l'un des meilleurs défenseurs latéraux du monde et sera très convoité cet été. Le FC Barcelone à la recherche d'un entraîneur En plus des nouvelles recrues, le FC Barcelone nommera un nouvel entraîneur à la fin de la saison.

FootballTransfers a révélé en exclusivité la semaine dernière que le club catalan avait contacté Roberto Martinez pour remplacer Xavi au Camp Nou.

Xavi a annoncé qu'il quitterait ses fonctions à la fin de la saison en cours, le légendaire milieu de terrain étant en poste depuis trois ans. La proposition initiale est un contrat d'un an avec une option pour un an supplémentaire, les Blaugrana offrant à Martinez la possibilité d'occuper ce poste en même temps que son poste actuel de sélectionneur du Portugal.

Le technicien de 50 ans occupe son poste actuel depuis janvier 2023, après avoir mené la Belgique à la première place du classement FIFA pendant six ans. Il a quitté son poste à la fin de la Coupe du monde 2022, après l'élimination de son équipe en phase de groupes.