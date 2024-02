Le Barça écarte déjà un très grand entraîneur

Selon Sport, l'entraîneur italien Antonio Conte a été proposé au Barça.

Le FC Barcelone est à la recherche de son prochain coach, et s'il semble prêt à s'écarter des candidats qui ont joué pour lui ou qui sont passés par l'académie, il n'y a pas de limite à sa flexibilité. Antonio Conte est aussi rigide que possible dans ses perspectives, mais il a été proposé aux Blaugrana.

Selon Sport, l'entraîneur italien serait prêt à écouter la proposition du FC Barcelone si celui-ci s'intéressait à lui. Conte a remporté neuf trophées en Italie et en Angleterre, notamment à la Juventus, à l'Inter, à Chelsea et à Tottenham Hotspur, ainsi qu'en tant que sélectionneur de l'Italie. Sa vaste expérience et ses excellents résultats ne semblent toutefois pas suffisants pour lui permettre d'obtenir un entretien, les Blaugrana cherchant quelqu'un qui corresponde davantage à leur style.

L'article continue ci-dessous

Ce n'est pas la première fois que Conte est associé à un poste important en Espagne. Avant la nomination de Carlo Ancelotti et après le départ de Zinedine Zidane, Sergio Ramos avait déclaré à la presse que "le respect se mérite, il ne s'impose pas", ce que beaucoup ont interprété comme un message direct à Florentino Perez, Conte semblant être en lice pour le poste.