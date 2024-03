Le Barça dit adieu à Nike, le nouveau sponsor connu

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, est prêt à mettre fin à l'accord de sponsoring avec Nike pour accepter une offre de Puma

La marque américaine de vêtements de sport a été synonyme de Barcelone au cours des deux dernières décennies, mais les Blaugrana sont à la recherche d'un meilleur accord. Depuis plusieurs mois, on entend dire que le FC Barcelone n'est pas satisfait de Nike, et il a semblé récemment que Puma était intéressé pour devenir le sponsor de son équipe.

Selon Sport, c'est l'intention de Laporta. Alors que Nike a augmenté son offre par rapport à l'accord actuel, Puma a à son tour augmenté sa proposition. Des rapports récents ont affirmé que Puma était prêt à offrir au FC Barcelone un contrat prévoyant une rémunération plus élevée, mais aussi des pénalités en cas de sous-performance. La marque allemande est prête à payer une prime de 100 millions d'euros à la signature, ce qui permettrait d'injecter immédiatement des liquidités et de couvrir les 40 à 50 millions d'euros nécessaires pour rompre le contrat avec Nike, qui court actuellement jusqu'en 2028.

Injecter immédiatement des liquidités

De plus, les liens de Nike avec le rival de Laporta, Sandro Rosell, qui était auparavant vice-président de Nike Brésil, ont joué en défaveur de l'équipementier américain. Puma a vendu l'idée que Barcelone serait le joyau de son plan de croissance visant à dominer le marché des vêtements de sport. D'autres membres du conseil d'administration préféraient rester avec Nike pour les canaux de distribution, d'autres encore préféraient s'associer à une marque plus petite et prendre une part plus importante, tandis que d'autres ne voulaient pas risquer de se retrouver sans sponsor pendant un certain temps si le contrat était rompu.

La situation financière difficile des Blaugrana les incite, ainsi que Laporta, à rechercher toutes les sources de revenus possibles, et il ne serait pas surprenant qu'ils finissent par accepter un accord prévoyant une avance sur le contrat afin de leur donner plus de liquidités à court terme. Cet été, on parle déjà d'une, voire de deux ventes importantes au sein de l'effectif.