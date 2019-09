Le Barça dévoile son nouveau maillot third

Le FC Barcelone vient de présenter sa nouvelle tunique third. Une tunique bleu azur qui devrait plaire aux nostalgiques.

Tour à tour, les grands clubs européens présentent l’ensemble de leur collection maillots pour la saison 2019/2020. Après les « Home » (domicile) et les « Away » (extérieur), ce sont les third (troisième maillot) qui sont livrés et commercialisés par les équipementiers.

Le ne fait pas exception et avant la reprise de la Ligue des Champions, le club blaugrana a dévoilé donc son troisième jeu de maillots. Un maillot bleu azur, et qui a pour but de rendre hommage à l’équipe blaugrana de 1996/1997.

À l’époque, et sous la direction du regretté Bobby Robson, le Barça avait réussi un doublé Copa Del Rey et Coupe des Coupes. En finale de l’épreuve continentale, Guardiola et ses coéquipiers avaient d’ailleurs arboré un maillot de la même couleur, et ça leur avait réussi puisqu’ils avaient dominé le PSG 1-0. À noter aussi que durant cet exercice-là, le Brésilien Ronaldo avait affolé les compteurs en plantant 47 buts.

🙌👕 The third kit is here!

What do you think? 🤩 pic.twitter.com/EqUZjeG82r — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 12, 2019

Les couleurs traditionnelles du club ne sont pas oubliées, puisque le col reste azulgrana. À noter aussi que le logo mais aussi le sigle Nike sont présents. Et c’est une nouveauté cette saison pour tous les maillots third des équipes sous contrat avec la célèbre marque à la virgule.

Ce maillot third sera commercialisé dès vendredi. Et il sera porté pour la première fois le 17 septembre prochain à l’occasion du match de Ligue des Champions contre le . Barça-Dortmund, c’était l’affiche de la Supercoupe qui avait suivi la belle campagne 1996/97.