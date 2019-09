Barça, Messi : "Griezmann ? Je le connais très peu"

Lionel Messi a reconnu qu’il n’a pas encore de véritable relation avec son nouveau coéquipier, Antoine Griezmann.

Depuis cet été, le Français Antoine Griezmann fait partie du riche effectif du . Alors qu’il était la star incontestée de l’Atletico Madrid, le Mâconnais n’est désormais qu’une étoile parmi d’autres en terre catalane. Et, il est aussi contraint à se mette au service de Lionel Messi, le maître des lieux.

Beaucoup de questions ont été posées quant à la capacité de ces deux grands joueurs à évoluer ensemble, et aussi à bien s’entendre hors des terrains. Si le hasard a fait que jusqu’ici ils n’ont pas pu trop se produire côte à côte, leur complicité au quotidien et dans la vraie vie n’est pas très apparente. Elle serait même inexistante et La Pulga l’a d’ailleurs reconnu à demi-mot.

Dans une longue interview accordée à Sport, le quintuple Ballon d’Or a admis que ses rapports avec l’international français se limitent au strict minimum. Pour la simple raison qu’ils n’ont pas eu trop l’occasion de se croiser et de faire connaissance. « Je le connais très peu, a-t-il confié. La vérité, c’est qu’ils (le reste du groupe du Barça) sont partis en tournée. Quand je suis rentré (à Barcelone), j’étais blessé et je m’entraînais en marge du groupe. Ils sont partis en tournée et quand ils sont revenus, on s’est peu vus dans le vestiaire. Je ne suis pas aux entraînements. On aura l’occasion de partager beaucoup de choses ».

Tout en avouant que Griezmann n’est pas encore un ami, à proprement parler, Messi ne se fait donc pas d’inquiétudes pour la suite. Et, il refuse aussi de nourrir la polémique créée par les médias locaux à la suite d’un match amical de pré-saison où on avait vu les deux hommes assis pas loin l’un de l’autre sur le banc mais sans jamais se parler, ni se lancer le moindre regard.