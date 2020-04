Le Barça prépare un pont d’or à Lautaro Martinez

Le FC Barcelone est disposé à offrir un salaire de 10M€ par saison à sa cible argentine, Lautaro Martinez.

Le est déterminé à s’attacher les services de l’attaquant de l’Inter, Lautaro Martinez. Pour parvenir à leurs fins, les Blaugrana auraient même concocté un salaire des plus juteux à l’international albiceleste. Celui-ci s’élèverait à 10M€ par an.

Actuellement, chez les Blaugrana, il n’y a que quatre joueurs qui perçoivent un montant supérieur, en l’occurrence Lionel Messi, Antoine Griezmann, Luis Suarez et Ousmane Dembélé. Lautaro Martinez intégrera donc le top 5 dès son arrivée.

Pour Lautaro Martinez, ça sera le Barça ou rien

Le Barça veut faire venir Lautaro Martinez, et cette envie est réciproque. Le buteur nerazzurro aurait fait savoir à son entourage qu’il n’envisageait que deux options : rester à l’Inter ou alors rallier la Catalogne. Aucune autre destination ne l’intéresse.

Dans un entretien accordé à El Mundo Deportivo, l’agent de Lautaro, un certain Beto Yaque, a éludé la question du futur, se contentant de rappeler que son client « a un contrat avec l’Inter ».

Concernant la position de l’Inter, elle est claire. Il n’est pas question de négocier un quelconque montage pour son protégé. Les Lombards sont prêts à le vendre, mais seulement pour une somme de 111M€ (ou plus). Et l’offre n’est valable que jusqu’à la mi-juillet.

À noter qu’outre le Barça, le et se sont récemment renseignés à propos de l’ex-joueur du Racing Club.