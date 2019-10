Le Barça bat un record européen du Real Madrid

En battant l'Inter Milan mercredi soir, le FC Barcelone a battu un record européen détenu auparavant par son ennemi juré.

Il faut remonter six ans en arrière pour retrouver la dernière défaite de Barcelone au Camp Nou en compétition européenne (face au Bayern lors d'une lourde défaite 0-3 au match retour des demi-finales en 2012).

Bleus - AVec Mandanda et Kimpembe : la liste de Didier Deschamps pour l'Islande et la Turquie !

Depuis, les Catalans sont invaincus à la maison en 33 matches (30 victoires et trois nuls), faisant du Camp Nou l’un des terrains les plus craints par l'élite européenne. Au cours de cette série, le Barça a marqué 101 buts et en a concédé seulement 16.

L'article continue ci-dessous

Barcelone a ainsi battu le record du , son rival, qui avait auparavant réussi 32 matches sans défaite au Bernabéu sur une période de 15 ans, de 1975 à 1990.

Le Real Madrid traverse actuellement une période difficile en Europe et n'a pratiquement pas gagné depuis un an au Bernabéu - sa dernière victoire remonte au 23 octobre 2018 lorsqu'il avait battu le Viktoria Plzen.

Depuis, les merengue ont perdu deux fois et ont fait match nul à deux reprises.