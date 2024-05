Le Barça a un énorme problème avec Xavi

Xavi reste en place, mais c'est une situation inconfortable. Selon les dernières informations, sa continuité dépend des réalités financières.

Xavi serait conscient que le président Joan Laporta a décidé de le licencier, mais il n'a pas l'intention de changer d'avis. Marca affirme que le coach catalan ne partira pas à la fin de la saison, moins d'un mois après que Laporta a dit au monde entier qu'il croyait en lui, et que son départ sera le résultat d'un licenciement. Entre-temps, Laporta continue de penser que le FC Barcelone se portera mieux sans le tacticien la saison prochaine. Le cacique continue d'éviter les demandes de rencontre de Xavi...

D'autre part, Diario AS suggère que Laporta souhaite retarder la rencontre pour gagner du temps. Le FC Barcelone n'a pas les moyens de payer Xavi et son équipe, ce qui coûterait environ 20 millions d'euros. S'ils ne trouvent pas cet argent, alors Laporta proposera que Xavi continue la saison prochaine, et même s'il ne le fait pas, financièrement la seule alternative viable est Rafael Marquez du Barca Atletic en l'état actuel des choses.

Marquez en seule alternative

Une partie du problème réside dans le non-paiement par la société Libero de sa part des studios de Barca, soit 40 millions d'euros à ce jour, mais 60 millions d'euros supplémentaires sont dus avant la fin du mois de juin. Si Barcelone ne trouve pas cet argent avant la clôture des comptes, une partie du bénéfice de l'année dernière devra être considérée comme une perte, ce qui placera le club dans une situation économique encore plus précaire et garantira que Barcelone continuera à être soumis à des restrictions de transfert la saison prochaine. Dans le même temps, le FC Barcelone tente d'obtenir un nouveau prêt de 100 millions d'euros et un contrat de sponsoring de 1,3 milliard d'euros avec Nike, afin de couvrir ses pertes potentielles.

Il semble en tout cas beaucoup plus compliqué de licencier Xavi et son équipe que de ravaler son orgueil et les nombreux millions que cela aurait signifié pour lui dire adieu, comme cela avait été prévu à l'origine. Une fois de plus, la gestion financière du club par Laporta fera l'objet d'un examen approfondi, qui continue de peser lourd, trois ans après sa prise de contrôle.