Le Barça a payé plus que prévu pour Griezmann

Ayant payé la clause libératoire de Griezmann en 2019, le Barça a dû rajouter quelques euros d’après le président de l’Atlético Madrid.

Samedi en fin d’après-midi, le FC Barcelone et l’Atlético Madrid croiseront le fer au Camp Nou dans un match ô combien important dans la course au titre en Liga. Avec deux points de retard, les Blaugrana ont l’occasion de faire un grand coup dans cette 35eme journée tandis que le Real Madrid sera opposé au FC Séville.

Blaugrana contre Colchoneros, c’est également l’occasion pour Luis Suarez et Antoine Griezmann de retrouver leurs anciens coéquipiers. Si l’attaquant français a déjà pu vivre un retour au Wanda Metropolitano la saison dernière, Suarez va revenir pour la première fois au Camp Nou, neuf mois après son départ forcé. Mais est-il vraiment parti libre pour bons et loyaux services ? Pas si sûr comme l’a confessé Enrequi Cerezo, président madrilène, à Sport.

"Ce que je peux confirmer et vous dire le cœur en main, c'est que Barcelone, l'Atlético de Madrid et Luis Suárez en ont profité et quand les trois parties sont heureuses, tout s'est bien passé. Pensez-vous qu'il y a un transfert dans lequel il n'y a pas de compensation financière ?"

Laissant planer le doute sur les conditions de départ de Luis Suarez, Cerezo a dans le même temps livré quelques détails sur le transfert de Griezmann vers Barcelone durant l’été 2019. Les brouilles entre les dirigeants des deux clubs sont désormais un lointain passé.

"Tout cela est déjà oublié, Griezmann est à Barcelone, il avait décidé d'aller à Barcelone et là il joue. C'était une bonne affaire pour l'Atlético, pour Griezmann et pour Barcelone."

A la question de savoir si le Barça avait dû payer quelques millions d’euros alors que les Colchoneros ont suspecté le club catalan d’avoir trouvé un accord bien avant juillet 2019 et la baisse de la clause de Grizou, le président de l’Atlético Madrid a répondu par l’affirmative.

"Oui, il y a eu quelque chose comme ça. Le Barça ne doit plus rien. C'est un grand club et l'une des équipes les plus importantes du monde, et je souhaite au Barça bonne chance dans tout."

Beau joueur, le président de l’Atlético Madrid a également confirmé que Saul Niguez aurait pu rejoindre le Barça grâce à des options. Chose qui n’est finalement jamais arrivée. Et un retour de Griezmann à l’Atlético peut-il être possible malgré les conditions de départ il y a deux ans ?

"Pas que je sache, mais vous savez que tout peut arriver dans cette vie. Je dis toujours une chose: aujourd'hui tu meurs, demain le photographe, je gagne à la loterie ... Tout peut arriver (rires)."