Le Barça a enfin trouvé comment virer Fati

Le FC Barcelone a besoin de vendre cet été pour équilibrer ses comptes, mais comme la saison dernière, ce ne sera pas facile.

L'un des plus en vue est Ansu Fati, qui n'a pas retrouvé le niveau qui était le sien avant ses blessures. Il est vrai que les occasions sont limitées, mais la concurrence au sein de la ligne d'attaque est féroce à Barcelone, et il n'y a guère de chances que Fati obtienne un rôle important.

C'est pourquoi il est devenu un candidat de choix à la vente. Pourtant, Fati n'a pas l'intention de partir. Diario AS affirme qu'après la rencontre entre Jorge Mendes et son client, le super-agent a dit au club et à Joan Laporta qu'il n'avait pas l'intention d'écouter une quelconque offre cet été.

Cette information semble avoir été confirmée par la Cadena Cope, qui rapporte qu'il n'y a qu'une seule circonstance pour que Fati s'en aille. L'entraîneur Xavi Hernandez doit dire en face à Ansu qu'il ne veut plus de lui pour changer la situation. Ils ajoutent que Mendes n'avait pas non plus d'offres à présenter à Laporta.

Il faudra donc que Xavi franchisse une ligne qu'il avait réussi à ne pas franchir l'été dernier. Alors que le club tentait de pousser Frenkie de Jong vers la sortie, Xavi a maintenu une certaine distance qui lui a permis de rester en bons termes avec ce dernier. Les Blaugrana ont fini par y trouver leur compte, mais Laporta pourrait tenter de tordre le bras de Xavi en lui proposant de faire revenir Lionel Messi.