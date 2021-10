Ballon d’Or : La liste des 30 nommés avec trois Français

Le magazine France Football vient de dévoiler la liste des 30 prétendants au titre du Ballon d’Or cette année.

Fin de suspense. On connait l’identité 30 joueurs au candidat au trophée du Ballon d’Or cette année. La rédaction de France Football, au bout d’une longue consultation, a élaboré la liste des nommés. Ceux pour lesquels les jurés internationaux seront appelés à voter durant les prochaines semaines.

Les deux mastodontes sont toujours là

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, lauréat de 11 des 13 derniers prix, sont bien sûr présents. Ils nourrissent l’espoir d’inscrire de nouveau leur nom au palmarès et le génie argentin semble même avoir de fortes chances d’y parvenir pour la septième fois de sa carrière.

Robert Lewandowski, qui avait été privé injustement de ce titre en 2020, est également cité, tout comme son grand rival en Bundesliga allemande, le Norvégien Erling Haaland.

Cocorocio avec Benzema, Mbappé et Kanté

L’international tricolore Kylian Mbappé fait aussi partie des nommés. Il espère faire mieux que la quatrième place obtenue en 2018. Et il n’est pas le seul Français retenu. C’est aussi le cas de Karim Benzema, son compère chez les Bleus. Didier Deschamps en a d’ailleurs fait son favori pour la consécration finale, de même que Luis Figo. D’autre part, N’Golo Kanté obtient également une nouvelle nomination, lui qui a été champion d’Europe avec Chelsea.

En revanche, et c’est certainement une énorme déception pour eux, Paul Pogba et Antoine Griezmann sont absents de la liste. Leur capitaine en sélection Hugo Lloris n’aura aussi aucune voie alors qu’il fut parmi les candidats lors des deux dernières éditions.

La part de lion pour les Italiens

Notons que ce sont les Italiens, champions d’Europe en titre, qui héritent de la part du Lion. Ils sont au nombre de cinq : Barella, Bonucci, Chiellini, Donnarumma, Jorginho. Sacrés sur la scène des clubs, les Blues de Thomas Tuchel sont également à l’honneur. En plus de Kanté et de Jorginho, Mount, Azpilicueta et Lukaku peuvent aussi rêver de la plus prestigieuse des récompenses individuelles.

Pour rappel, c’est Messi qui s’était adjugé l’ultime Ballon d’Or en 2019. L’année dernière le prix n’avait pas été décerné à cause de la pandémie conoravirus et de ses répercussions sur le football mondial.

Le Ballon d’Or sera décerné le 29 novembre prochain à l’occasion d’une cérémonie spéciale organisée au Théâtre Chatelet à Paris. Seront aussi décernés le Ballon d’Or féminin, et les prix Raymond Kopa et Lev Yashin.

Les nommés pour le Ballon d'Or :

Riyad Mahrez (Algérie / Manchester City)

N'Golo Kanté (France / Chelsea)

Erling Haaland (Norvège / Borussia Dortmund)

Leonardo Bonucci (Italie / Juventus Turin)

Mason Mount (Angleterre / Chelsea)

Harry Kane (Angleterre / Tottenham)

Gianluigi Donnarumma (Italie / AC Milan, Paris SG)

Karim Benzema (France / Real Madrid)

Raheem Sterling (Angleterre / Manchester City)

Nicolo Barella (Italie / Inter Milan)

Lionel Messi (Argentine / FC Barcelone, Paris SG)

Bruno Fernandes (Portugal / Manchester United)

Pedri (Espagne / FC Barcelone)

Luka Modric (Croatie / Real Madrid)

Giorgio Chiellini (Italie / Juventus Turin)

Kevin De Bruyne (Belgique / Manchester City)

Neymar (Brésil / Paris SG)

Ruben Dias (Portugal / Manchester City)

Lautaro Martinez (Argentine / Inter Milan)

Simon Kjaer (Danemark / AC Milan)

Robert Lewandowski (Pologne / Bayern Munich)

Jorginho (Italie / Chelsea)

Mohamed Salah (Égypte / Liverpool)

César Azpilicueta (Espagne / Chelsea)

Romelu Lukaku (Belgique / Inter Milan, Chelsea)

Cristiano Ronaldo (Portugal / Juventus de Turin, Manchester United)

Gerard Moreno (Espagne / Villarreal)

Phil Foden (Angleterre / Manchester City)

Kylian Mbappé (France / Paris SG)

Luis Suarez (Uruguay / Atlético de Madrid)