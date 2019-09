Le Ballon d'Or 2019 sera décerné le 2 décembre

France Football a annoncé la date de remise pour la récompense individuelle suprême. La liste des nommés sera dévoilée le 21 octobre.

Les grandes lignes du Ballon d'Or 2019 ont été dévoilées ce jeudi par Football. La date de remise du trophée individuelle sera le 2 décembre prochain, à Paris, lors d'une cérémonie organisée au Théâtre du Châtelet.

Pour ce qui est de la listes des nommés pour les joueurs et les joueuses, il faudra patienter jusqu'au 21 octobre pour connaître les prétendants et prétendantes pour cette édition 2019, et ainsi succéder à Luka Modric et Ada Hegerberg.

Nouveauté significative pour cette année : un trophée Yachine sera décerné au meilleur gardien. L'ancien international de l'URSS est le seul portier à avoir remporté le Ballon d'Or.

Didier Drogba, à la retraite depuis quelques mois, sera l'ambassadeur de ce Ballon d'Or 2019. Il avait terminé quatrième, au pied du podium, en 2007, derrière Kaka, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.