Le Barça veut révolutionner le Camp Nou

Après une saison de baisse de fréquentation, le FC Barcelone s'apprête à changer les règles pour ses abonnés en vue de la saison prochaine.

Entre les restrictions de fréquentation, les mauvaises performances, la baisse du tourisme et les inquiétudes liées à la pandémie elle-même, le Camp Nou s'est retrouvé plus vide que d'habitude la saison dernière pour de nombreuses raisons. Le club a l'intention de changer cela la saison prochaine, mais cette décision est probablement influencée par l'invasion des supporters de l'Eintracht Francfort lors du match d'Europa League. On estime que 30 000 fans allemands ont réussi à obtenir des billets pour le match, ce qui a mis le club dans l'embarras.

Aujourd'hui, la vice-présidente institutionnelle Elena Fort a expliqué les changements lors d'une conférence de presse, qui a ensuite été relayée sur le site officiel du club.

L'un des principaux changements est le redémarrage du programme "Seient Lliure" (siège gratuit), qui permet aux supporters de céder leurs billets à d'autres personnes avant les matchs ou d'avertir le club que le billet peut être mis en vente, les bénéfices étant partagés entre le club et le membre.

Toutefois, à partir de la saison prochaine, les supporters qui n'assisteront pas à 10 matches, ne céderont pas leur place ou ne la libéreront pas pendant une saison verront leurs billets mis en vente automatiquement, à moins qu'ils ne soient réclamés. Ceux qui ne le feront pas pendant une saison entière perdront entièrement leur abonnement.

Ils ont également annoncé que tous les billets achetés seront numériques et liés au nom d'une personne, tandis que les détenteurs d'abonnements pourront également rendre leur abonnement numérique.

L'idée est d'accroître la fréquentation et la responsabilisation, tandis que ceux qui assistent à 85 % des matchs recevront des primes et des réductions.