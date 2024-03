LDC, la folle prédiction du coach de la Real Sociedad pour le PSG

Coach de la Real Sociedad, Imanol Alguacil et son équipe se sont inclinés une fois encore face au PSG en Ligue des champions, mardi.

Paris et ses supporters sont en pleine joie depuis mardi soir puisque le club de la capitale française a composté son billet pour les quarts de finale de Ligue des champions en battant la Real Sociedad (1-2) en match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions. Surpris par les performances dont ont fait montre les Parisiens, le coach Imanol Alguacil prédit la suite de la compétition de Luis Enrique et ses hommes.

Paris en ¼ pour la première fois depuis 2021

Vainqueur du match aller (2-0) au Parc des Princes, le 14 février dernier, le Paris Saint-Germain a confirmé sa qualification en quarts de finale de Ligue des champions ce soir du mardi 5 mars. Ceci en battant la Real Sociedad (1-2) pour le compte de la manche retour des huitièmes de finale. Tout ceci grâce à une prestation XXL de Kylian Mbappé, capitaine du soir en l’absence de Marquinhos. Un match à l’issue duquel Kylian Mbappé et Luis Enrique ont tous les deux évoqué leur relation tendue.

Avec cette victoire (1-2), mardi soir, il faut noter que c’est la première fois depuis 2021 que le Paris Saint-Germain décroche sa qualification pour les quarts de finale de Ligue des champions. Cette année-là, les Parisiens ont échoué en demi-finale contre Manchester City (double défaite 1-2, et 2-0). Depuis rien. Car Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont été éliminés en huitièmes de finale par le Real Madrid en 2022 (victoire 1-0 et défaite 3-1). En 2023, c’est le Bayern Munich qui avait assommé les Franciliens aller-retour (0-1 et 2-0).

Getty Images

Imanol Alguacil envoie le PSG en finale

En conférence de presse après la défaite (1-2) face au PSG, l’entraîneur de la Real Sociedad voit la formation francilienne comme celle de 2020, qui avait atteint la finale avant d’être battue par le Bayern Munich (0-1). Pour le technicien espagnol, « si le PSG joue comme il l’a fait aujourd’hui, il sera à la hauteur du Real Madrid et de City, sans aucun doute ».

Getty

« En termes de qualités, de puissance, c’est évident et le travail défensif qu’ils ont effectué aujourd’hui en dit long sur le PSG, ses joueurs et surtout son entraîneur. Ce n’est pas la qualité, ce n’est pas le physique, c’est la façon dont le PSG a travaillé, la façon dont il a défendu, la façon dont il a pressé, c’est compliqué. Si aujourd’hui nous n’avons pas vu une bonne version de la Real Sociedad avec le ballon, surtout en première mi-temps, c’est à cause de l’excellent pressing du PSG. C’est vrai que nous étions loin de la qualification, surtout après le premier but, mais nous devons nous féliciter de la manière dont nous avons joué contre l’équipe, pour l’instant selon moi, favorite pour atteindre la finale », a détaillé Imanol Alguacil.

Reste à savoir si Luis Enrique et ses hommes pourront réaliser l’exploit comme ce fut le cas en 2020, mais cette fois-ci en allant chercher le titre.