La réponse surprenante de Mbappé sur Luis Enrique après Real Sociedad – PSG

Kylian Mbappé a réagi à la polémique entre Luis Enrique et lui après la victoire du PSG contre la Real Sociedad, mardi.

Le PSG s’est imposé face à la Real Sociedad mardi soir lors de la manche retour des 8es de finale de la Ligue des Champions (1-2). Une victoire obtenue grâce à un grand Kylian Mbappé, auteur d’un doublé, qui envoie le club parisien en quarts de finale. Au terme de la rencontre, le héros de la soirée a livré ses impressions au micro de Canal+Foot et a surtout évoqué sa relation avec Luis Enrique.

La joie de Kylian Mbappé après la victoire du PSG

Buteur déjà à l’aller (2-0), Kylian Mbappé a récidivé face à la Real Sociedad ce soir avec un doublé. Deux buts qui permettent au PSG de remporter sa première victoire hors de ses bases en C1 cette saison. Au terme de la rencontre, Kylian Mbappé était surtout heureux d’avoir éviter une mauvaise surprise au Paris Saint-Germain.

Getty

« Je suis très content. C’était l’objectif. On voulait se qualifier et gagner. Se rendre le match tranquille. Avec un plan de jeu clair. On a su marquer rapidement. On a été moins bons vers la fin mais ce n’est pas quelque chose qu’on notera. 2-0 à l’aller, c’était un score un peu traitre, donc il fallait tout de suite doucher les espoirs. On est très content de rejoindre les quarts », lance le meilleur buteur de l’histoire du PSG.

Mbappé met les choses au clair au sujet de Luis Enrique

Toutes les caméras étaient rivées surtout sur Kylian Mbappé et Luis Enrique lors de ce match. Cela, en raison de la situation tendue entre le joueur et le technicien espagnol qui assume le fait de s’être passé de Mbappé lors des trois derniers matchs. Interrogé au sujet de sa relation avec Luis Enrique, le Français a laissé entendre qu’il n’avait aucun souci avec son coach.

« Ma réponse sur le terrain ? Non, je n’ai pas de message particulier. Je veux toujours jouer la Ligue des Champions. C’est une compétition importante. Mais je ne serai jamais un joueur qui se cache. Tout est réglé avec Luis Enrique ? Il n’y a aucun problème avec Luis Enrique, même si les gens pensent que j’en ai. J’ai bien des problèmes, mais le coach n’en est pas un », confie Mbappé.