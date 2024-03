L’inattendue réponse de Luis Enrique sur Mbappé après Real Sociedad – PSG

Luis Enrique a fait une sortie surprenante sur Kylian Mbappé, mardi soir, après la qualification en ¼ de finale de Ligue des champions.

En déplacement à Saint-Sébastien, mardi soir, à l’occasion de la manche retour des huitièmes de finale de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain s’est imposé (1-2) devant la Real Sociedad pour composter son billet pour les quarts de finale de la compétition. Interrogé en conférence de presse, le technicien espagnol s’enflamme pour Mbappé qui a porté Paris avec un doublé.

En guerre contre Luis Enrique ? Mbappé calme le jeu

C’est un secret de polichinelle que Kylian Mbappé et son entraîneur Luis Enrique ne partagent pas une bonne relation surtout que le Bondynois est remplacé de façon surprise sur les trois derniers matchs du PSG. Surtout avec les piques de son coach. Mais après le match retour contre la Real Sociedad, mardi soir, l’attaquant français a mis les choses au clair.

« Ma réponse sur le terrain ? Non, je n’ai pas de message particulier. Je veux toujours jouer la Ligue des Champions. C’est une compétition importante. Mais je ne serai jamais un joueur qui se cache. Tout est réglé avec Luis Enrique ? Il n’y a aucun problème avec Luis Enrique, même si les gens pensent que j’en ai. J’ai bien des problèmes, mais le coach n’en est pas un », a déclaré Kylian Mbappé au micro de Canal+.

Luis Enrique sous le charme de Mbappé

Auteur d’un doublé, Kylian Mbappé s’est offert d’impressionnants chiffres en Ligue des champions avec 47 réalisations et 26 passes décisives en 69 matchs joués en Ligue des champions. Après la qualification en quarts de finale, l’ancien Monégasque a été adoubé par Luis Enrique, qui estime que le Français n’a pas besoin d’être encadré pour bien jouer.

« Mbappé n’a pas besoin d’être géré, il se gère lui-même. Aujourd’hui, il avait un positionnement plus fixe qu’habituellement. D’habitude, il a plus de libertés. Aujourd’hui, il était plus sur le côté gauche. Mais face au but, il est létal », a reconnu Luis Enrique, qui avait évoqué sa relation avec Mbappé un peu plus tôt au micro de RMC Sport.

« Kylian a toujours le même investissement, nous n’avons aucun problème, nous essayons de faire le meilleur pour l’équipe. Aujourd’hui il a été exceptionnel, il a joué pour ses équipiers. C’est un bon moment pour nous tous », a expliqué l’ancien coach du Barça.