Lazio-Milan : 0-0, la Lazio n'en profite pas

Une Lazio décimée par les blessures défiait l'AC Milan en demi-finales aller de la Coupe d'Italie ce mardi soir.

La Lazio Rome, souffrant d'une cascade de blessés et d'indisponibilités avant cette demi-finale aller de Coupe d'Italie face au Milan, effectue pourtant un meilleur début de match que le club lombard avec une grosse opportunité pour Ciro Immobile dès la demi-heure de jeu. Une demi-volée du droit soudaine qui passe néanmoins au-dessus.

Très dominateurs, les locaux n'arrivent néanmoins pas à porter l'estocade face à des Milanais très regroupés en défense et innofensifs en attaque. Et c'est d'ailleurs le constat au repos. Et le constat également en seconde période comme sur cette tête à l'heure de jeu signée de la star de la Lazio Milinkovic-Savic juste devant le point de penalty. Mais ce n'est toujours pas cadré.

Quelques instants plus tard, Gianluigi Donnarumma se couche sur le ballon suite à une frappe rasante de l'ancien joueur de Liverpool Lucas Leiva. Donnarumma sera également sollicité quelques instants plus tard sur une tentative de Correa.

La Lazio n'y arrive toujours pas avec une domination tout de même moins marquée que lors du premier acte. Milan tient tant bien que mal, malgré une ruée vers ses cages dans ses ultimes minutes de la rencontre de la part des attaquants locaux. 0-0, score final, les locaux peuvent s'en vouloir avant la demi-finale retour.