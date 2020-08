Lazio - Immobile remporte le Soulier d'or européen

Il ne pourra plus être rejoint. Cristiano Ronaldo laissé au repos du côté de la Juventus, Ciro Immobile va remporter le Soulier d'or européen.

C'est maintenant une certitude : Ciro Immobile sera le Soulier d'or 2020. L'attaquant de la couronne une saison extraordinaire en remportant le prix tant convoité : 35 buts - total qui pourrait encore augmenter ce samedi soir contre - en battant Robert Lewandowski et ses 34 réalisations avec le Bayern.

Un succès rendu inéluctable par la mise à l'écart de Cristiano Ronaldo, pas convoqué dans le groupe de la qui défiera la Roma, en vue de la . Le Portugais (31 buts) restait en effet le seul à pouvoir espérer rejoindre le Laziale, alors que seule la a encore une journée à jouer.

Seuls deux autres Italiens avaient réussi à remporter le Soulier d'or de l'histoire, deux champions du monde : Luca Toni et Francesco Totti. Le premier en 2006, le second en 2007. Depuis, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et autres Luis Suarez ont pris le relai des Ronaldo ou Thierry Henry.

Mieux, Immobile peut s'offrir le record absolu de réalisations de l'histoire de la , détenu par Gonzalo Higuain et ses 36 pions en 2015-2016 avec le Napoli. Il faudra pour cela trouver une fois de plus les filets face... aux Napolitains.