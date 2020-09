L'avis des Twittos - PSG : Doit-on revoir Neymar en relayeur ?

Apparu dans une position peu habituelle de milieu relayeur à Reims, Neymar a rendu une bonne copie. Doit-on le revoir dans ce rôle à l'avenir ?

C'était la surprise de Thomas Tuchel ce dimanche à Reims (0-2), en clôture de la 5e journée de L1. Habituellement aligné en position d'ailier, de n°10 ou de 9 et demi, Neymar évoluait plus bas sur le terrain au Stade Auguste Delaune. Dans un rôle de milieu relayeur au sein d'un 4-1-4-1, le Brésilien s'est montré impliqué dans les efforts défensifs et juste dans ses choix offensifs. Une prestation convaincante pour son retour à la compétition, qui pose une question :

>> Doit-on le revoir dans cette position à l'avenir ?

