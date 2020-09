Reims - PSG (0-2), le PSG poursuit son redressement

Le PSG a récolté un troisième succès consécutif en Ligue 1 en battant Reims sur ses terres. Une victoire qui porte la signature de Mauro Icardi.

Le PSG semble avoir retrouvé sa vitesse de croisière. A sa belle victoire de la semaine dernière contre Nice est venu succéder ce dimanche un succès convaincant sur le terrain de Reims (2-0). Avec une équipe quasiment au complet, les champions de ont retrouvé tout ce qui faisait leur force la saison dernière. Un regain de performance symbolisé par Mauro Icardi.

Le PSG dominateur de bout en bout

Sans but inscrit le mois de février dernier, l’attaquant argentin s’est réveillé et a claqué un doublé. L’ex-Intériste peut remercier Kylian Mbappé qui l'a servi dans les meilleures conditions à chaque fois, mais son mérite est aussi important. Pour une fois, il a fait montre d’une efficacité maximale, avec les deux gestes victorieux qu’il a réussis. Le premier est intervenu à la 9e, avec un tir en pivot réussi suite à un excellent travail plein axe de son compère d’attaque française. Et le second a été assuré à la 63e, d'une reprise dans les buts vides, consécutivement à un joli une-deux entre Di Maria et Mbappé.

Ces deux buts ont suffi au bonheur des Parisiens, mais ils auraient pu l’emporter beaucoup plus nettement. La première période avait vu l’équipe de Thomas Tuchel survoler complètement les débats, avec une pression constante imposée sur la défense adverse. Julian Draxler (12e), Marquinhos (37e) et Neymar (43e) ont manqué de donner un avantage plus important aux siens.

Reims n’a pas pesé lourd

La deuxième mi-temps a vu la formation champenoise sortir la tête de l’eau, mais sans vraiment parvenir à changer la physionomie du match. Au niveau des occasions franches, l’équipe de Guion ne s’en est créée qu’une seule, à savoir un tir sur le poteau de Boulaye Dia (61e). Une alerte isolée qui met en évidence le rapport de forces déséquilibré qu’il y a eu dans cette partie.

La fin de match a vu Paris prolonger sa domination dans l’espoir de corser l’addition. Sans succès cependant, avec notamment une opportunité vendangée par Mbappé à la 82e alors que les buts étaient grands ouverts à l’international tricolore. Le rentrant Pablo Sarabia a aussi été proche d'aggraver la marque (89e). Pas de quoi nourrir des regrets toutefois pour l’équipe francilienne. Celle-ci rentre chez elle avec trois nouveaux points dans la besace, un avant-centre de nouveau efficace et aussi beaucoup de certitudes retrouvées.