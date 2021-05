L'avis bien tranché de Kevin De Bruyne sur le Ballon d'Or

Le maître à jouer de Manchester City sait qu'obtenir de telles récompenses passe par le fait de gagner des titres, mais il y accorde peu d'importance.

On ne le présente plus, Kevin De Bruyne est ce qui se fait de mieux au monde à son poste. Maître à jouer de Manchester City, l'international belge est le véritable chef d'orchestre de l'équipe de Pep Guardiola. Ce samedi soir, il devra donc répondre présent face à Chelsea, en finale de la Ligue des Champions, à Porto.



Ceferin : "Il n’y aura pas de Superligue avant 10 ans au moins"

Face à son ancien club, Kevin De Bruyne a l'occasion de remporter la première Ligue des Champions de sa carrière. Un accomplissement presque nécessaire pour être considéré parmi les plus grands. D'ailleurs, le Belge en a conscience, si les trophées individuels ne sont pas sa priorité, ils s'obtiennent dans les victoires.

L'article continue ci-dessous

"Au final, ce sont les autres qui décident"

"Je pense que les joueurs n'ont aucune influence sur le Ballon d'Or. Parfois, vous pouvez jouer un match brillant et vous pouvez être du côté des perdants, et cela arrive parfois. Pour être dans la course à ce type de récompenses individuelles, vous devez gagner des choses", a analysé le Mancunien, avant d'affronter Chelsea.

"Au final, ce sont les autres qui décident. Je suis heureux de ce que je suis, en tant que joueur et en tant que personne, donc je me sens à l'aise dans les deux cas", a ensuite ajouté Kevin De Bruyne, qui n'a jamais été de ceux qui privilégient les statistiques, parvenant tout de même à se créer une place de choix dans le débat.

Une chose est sûre, le Ballon d'Or 2021 a de grandes chances d'être attribué à l'un des vainqueurs d'au moins une de deux grandes compétitions de cette année : à savoir la Ligue des Champions et l'Euro 2020. Entre sa place en finale de C1 avec City et les chances de la Belgique à l'Euro, Kevin de Bruyne a des arguments.