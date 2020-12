Laporta réagit aux déclarations de Neymar sur Messi

Joan Laporta, l’un des candidats à la présidence du Barça, s’est exprimé sur le souhait formulé par Neymar mercredi soir.

Neymar a lâché une véritable bombe mercredi soir après le match du PSG contre en Ligue des Champions. La rencontre à peine terminée, l’attaquant brésilien a indiqué au micro d’ESPN que son désir était de rejouer rapidement avec son ancien compère du Barça, Lionel Messi.

Cette déclaration a laissé place à de moult interprétations. Souhaiterait-il retrouver l’Argentin en Catalogne, ou inviterait-il à retrouver la Pulga dans la capitale française ? Il y a possibilité aussi de rejoindre une autre destination ensemble, telle que par exemple. En somme, « Ney » a fortement agité les spécialistes du mercato.

Ce jeudi, il y a eu de nombreuses réactions par rapport à ces propos de l’international auriverde. Parmi lesquelles celle de Joan Laporta, l’un des prétendants au poste de président du . Dans un entretien à Catalunya Radio, on lui a demandé s’il n’était pas inquiet à l’idée de voir la star blaugrana filer sous d’autres cieux. L’intéressé a rétorqué que ce n’était absolument pas le cas. Une réponse qui fait écho à ce qu’il avait déjà dit la semaine dernière en conférence de presse, lorsqu’il a suggéré que c’est au club de tout fait pour retenir son joueur vedette.

« Messi aidera le club si le projet est bon »

"C'est normal ce qu'il (Neymar) a dit, ils sont amis avec Messi et ont une hiérarchie établie entre eux. Cette relation est normale. J'espère que Leo pourra attendre et écouter la proposition du nouveau président", a-t-il ajouté, rassurant ainsi les fans des vice-champions d’ .

Celui qui a été l’homme fort du Barça entre 2003 et 2010 a ensuite enchéri en indiquant que la décision future de Messi dépend des garanties qu’il recevra concernant les ambitions du club. "Messi est une priorité. Tous les clubs le veulent. Il transforme n'importe quelle équipe en un candidat à tout gagner. Il fait la différence et il est aussi important au niveau économique. Messi aime le Barça et aidera le club si le projet est bon", a-t-il confié.

Enfin, prié d’en dire plus sur ses intentions et les joueurs qu’il pourrait ramener à Nou Camp, Laporta s’est attelé à préserver le suspense. "J'ai des choses à dire, mais je ne les dirai pas pour ne pas déstabiliser l'équipe, a-t-il clamé. Je sais ce qui peut la déstabiliser et je ne veux pas entrer dans ce jeu consistant à donner des noms de joueurs qui pourraient venir."