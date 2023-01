Laurent Blanc pousse un gros coup de gueule après la défaite de l’OL contre Strasbourg

L’entraineur de l’OL, Laurent Blanc, était passablement remonté suite au nouveau faux-pas enregistré par son équipe en championnat.

Rien ne va plus pour l’OL. Les matches se suivent et se ressemblent. Et les contre-performances s’enchainent. Ce samedi, pour le compte de la 18e levée de championnat, les Gones ont même trouvé le moyen de s’incliner face à l’avant-dernier du classement, le RC Strasbourg (1-2).

Sous les yeux de leur nouveau propriétaire, John Textor, les Rhodaniens sont passés à travers une nouvelle fois. Ils étaient même menés au score 2-0, avant de se relancer grâce à un pénalty transformé par Alexandre Lacazette.

Blanc regrette les erreurs individuelles

Ils avaient ensuite toute une mi-temps pour essayer de recoller au score, mais ils n’y sont pas parvenus. Au final, ils ont donc dû concéder un 8e revers cette saison. Une défaite de plus que Laurent Blanc a eu beaucoup de mal à digérer.

Déjà très critique envers les siens après l’accroc face à Clermont il y a deux semaines (0-1), le Cévénol a haussé encore plus le ton : « On n’est pas satisfait, car en terme de résultat on n’a pas eu ce qu’on espérait, a-t-il déclaré sur Prime Vidéo. Donc on ne peut pas être satisfait. On va faire aussi l’analyse des occasions qu’on a eues, et celle du but qu’on a concédé. Il y a quelque chose qui n’a pas fonctionné. Et je ne crois pas que ca soit un problème de système. Il n’y avait pas de danger particulier sur le but qu'on prend. On paye très cher nos erreurs individuelles. Et on a eu beaucoup de situations pour renverser le score, mais malheureusement on n’a pas eu ce coup de pouce. C’est le style de match que quand vous etes dans une période faste vous gagnez, et quand vous êtes dans une période compliquée vous perdez. »

L’ancien sélectionneur tricolore semble être à court de leviers pour relancer sa formation. Mais il a le soutien de sa hiérarchie, comme le nouveau propriétaire John Textor. "Oui, je l'ai croisé après le match et il m'a dit que le contenu était plaisant et qu'il faut garder le moral", a-t-il confié.

Le championnat reste encore long, puisqu’il y a encore toute une phase retour à disputer. Blanc tente donc de ne pas se décourager, et s’accrocher aux quelques motifs d’espoir qu’il a décelé. Notamment durant le second acte du match, qui a vu le siens dominer outrageusement. "On va faire en sorte que l’équipe arrive a surmonter cette situation, même si le contexte est difficile. Dans ces situations la on ne peut compter que sur nous-mêmes. Il faut affronter les choses avec intelligence et érénité. Et etre conscients de ce qu’il faut améliorer. Faire en sorte qu’il y ait des joueurs meilleurs".

Le prochain rendez-vous de l’OL ça sera en Coupe de France contre Chambéry. Après cela, ils affronteront deux équipes luttant pour le maintien, Ajaccio et Brest. En d’autres circonstances, ils s’en seraient réjouis, mais là, les oppositions contre les formations du bas de tableau ne semblent pas trop leur réussir.