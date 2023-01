Lyon – Strasbourg (1-2) : L'OL, en crise, perd contre le Racing

Accroché à Nantes en semaine, Lyon continue de s'enfoncer dans la crise en s'inclinant à domicile contre Strasbourg. Une contre-performance de plus.

1 point sur 9 : c'est le bilan de l'OL en 2023. Une catastrophe pour les Gones qui enchaînent les prestations catastrophiques. Battus à la maison contre Clermont (0-1), les hommes de Laurent Blanc n'avaient pu faire mieux qu'un score nul et vierge en semaine à Nantes (0-0). La réception de Strasbourg, avant-dernier avant la rencontre, devait permettre au club de se relancer. Mais l'OL a coulé, une nouvelle fois.

Des erreurs défensives qui ne pardonnent pas

Alors qu'il avait prôné la continuité du travail de Peter Bosz depuis son arrivée, Laurent Blanc avait cette fois décidé d'aligner son équipe dans un nouveau système tactique. Exit Karl Toko Ekambi et Tetê comme ailiers de différence, place à un 3-4-1-2 censé apporter de la variation et du jeu sur les flancs avec les montées de Nicolás Tagliafico et Malo Gusto. Devant, Alexandre Lacazette se voyait enfin accompagner d'un deuxième attaquant (comme il le demandait depuis des semaines).

Mais si la continuité ne fonctionnait pas, la nouveauté ne semble pas mieux opérer côté lyonnais. À la demi-heure, Jean-Eudes Aholou ouvre la marque pour Strasbourg d'un magnifique but. Le Groupama Stadium est sous le choc. D'autant plus que le Racing double même la mise trois minutes plus tard par l'intermédiaire d'Habib Diallo à la suite d'une action rocambolesque.

Lacazette réduira l'écart sur penalty juste avant la mi-temps mais ce sera insuffisant : moribond et maladroit (7 tirs cadrés sur 27 tentatives), l'OL s'incline pour la deuxième fois consécutive à domicile, face à une équipe qui ne s'était imposé qu'une seule fois en championnat. À la mi-saison, Lyon a perdu plus de matchs qu'ils n'en ont gagné ou fait match nul. La crise rôde à Gerland, plus que jamais.