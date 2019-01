Laurent Blanc évoque le caractère et la carrière de Samir Nasri

Dans un documentaire diffusé lundi prochain sur La Chaîne L'Equipe, Laurent Blanc est revenu sur la personnalité de Samir Nasri.

Sélectionneur de l'équipe de France de 2010 à 2012, Laurent Blanc a bien connu Samir Nasri. Le milieu offensif traversait une période faste de sa carrière quand le technicien était aux commandes des Bleus.

L'Euro 2012 reste toutefois dans l'inconscient collectif comme un souvenir assez contrasté, notamment par rapport à l'attitude de certains joueurs du groupe France, dont Nasri. La Chaîne L'Equipe, qui diffusera lundi soir (20h50) un documentaire consacré au joueur formé à l'OM, a relayé quelques citations du prédécesseur de Didier Deschamps. Blanc fait preuve d'une certaine élégance en évoquant le caractère bien trempé de Samir Nasri.

"On s'est un peu accrochés et c'est normal", a-t-il expliqué. "Parce qu'il a un gros caractère. Je n'ai pas dit qu'il avait un caractère de cochon, mais il a un gros caractère. Et moi aussi. Mais c'est quelqu'un qui aime profondément le football. Il aime y jouer, il aime aussi le comprendre. J'ai appris à le connaître à travers cela. Il pense, il réfléchit, il analyse (...) J'avais un désaccord avec lui sur son propre jeu. Je le voulais beaucoup plus efficace. Vu ses qualités, il n'a pas marqué assez de buts dans sa carrière. Il se reposait un petit peu sur ses acquis techniques", a encore souligné Blanc, évoquant aussi les soucis de poids du joueur.

"Quand ces hommes de caractère jouent, ça se passe plutôt bien, dit l'ancien sélectionneur. Mais quand ils ne jouent pas, il faut faire attention. Avec les grands joueurs, c'est comme ça, et Samir fait partie de cette caste", a aussi déclaré l'ancien coach du PSG. Des propos que Samir Nasri devrait apprécier.