Laure Boulleau s'en prend à Benzema pour sa communication

Après Bixente Lizarazu, c'est Laure Boulleau qui s'exprime sur la guerre Deschamps-Benzema. Et elle pointe du doigt la communication du joueur.

La Coupe du monde et les affres qui s'y étaient déroulés au sein du groupe français semblait derrière nous. Mais Didier Deschamps a voulu remettre le sujet sur la table et le brasier a pris feu. Vendredi, le sélectionneur a déclaré que, lors du Mondial qatari, Karim Benzema était bel et bien blessé, que départ était un choix personnel du joueur madrilène et qu'il avait été surpris que son attaquant parte sans qu'il le sache. Une prise de position qui a fait réagir le principal intéressé qui a traité le sélectionneur de menteur via des stories Instagram. Une façon de communiquer critiquée par Laure Boulleau ce dimanche.

Laure Boulleau et le CFC taclent la communication

L'ancienne joueuse du PSG ne veut pas prendre position sur le fond mais elle critique la forme, et principalement celle de la communication de Karim Benzema : « Au niveau de la communication, je ne trouve pas cela très clair. Je ne dis pas que Deschamps dit la vérité, mais les réponses de Benzema ne permettent pas d'y voir clair. On attend une vraie communication, je ne comprends pas l'utilité des smileys et des clowns. L'approche est inutile, il n'a pas besoin de cela. Cela ne joue pas en sa faveur de mettre des stories. À la limite qu'il donne une interview, il doit être au-dessus de cela. »

Également présent sur le plateau du Canal Football Club, Habib Beye préfère attendre une vraie réponse avant de se prononcer : « Tant que je n'ai pas entendu Benzema, je ne peux rien dire. Deschamps, il paraît honnête. Il faut accorder cette honnêteté à Benzema aussi. Moi, ça m'intéresse très peu. C'est une histoire qui va se résoudre forcément avec la prise de parole de Benzema. » Quant à Mikaël Landreau, il regrette le climat que cela crée autour de l'Équipe de France : « C'est vraiment dommage, j'aurais préféré qu'ils se mettent d'accord avant. C'est une guerre d'égo. Et cela ne met pas d'apaisement autour des Bleus. »