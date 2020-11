Laudrup : "Eriksen a besoin d'un nouveau challenge"

La légende danoise, Michael Laudrup, estime que Christian Eriksen serait bien inspiré de quitter son club de l'Inter Milan.

Christian Eriksen est en difficulté "mentalement" à l'Inter et devrait chercher "quelque chose de nouveau", juge Michael Laudrup.

Eriksen est lié à l'Inter jusqu'en 2024 après être arrivé à San Siro depuis lors du dernier mercato hivernal et contre un montant de 23M€. Le joueur de 28 ans était considéré comme l'un des meilleurs meneurs de jeu de la pendant son séjour dans le nord de Londres. Mais, en , il n'est pas parvenu à afficher le même rendement. Au contraire, il a sérieusement décliné.

L'article continue ci-dessous

Il n'a signé que trois buts et quatre passes décisives pour les Nerazzurri lors de ses 33 premières apparitions honorées jusqu'ici. En outre, il n'est pas parvenu à assurer une place de titulaire sous les ordres Antonio Conte. Un départ le concernant commence à être sérieusement envisagé, avec des rumeurs faisant état d'un intérêt du PSG à son endroit.

Plus d'équipes

Laudrup estime son compatriote a tous les atouts nécessaires pour réussir à l'Inter, mais il pense que des problèmes extra-sportifs peuvent affecter ses performances. Il ne serait pas étonné si son compatriote tentait un challenge ailleurs lors du prochain mercato. Dans un entretien à TV3, l'ex-joueur du Barça a confié : "Je ne pense pas qu'il ne soit pas adapté au football italien. C'est évidemment un grand joueur. Il a deux milieux de terrain derrière lui et un géant comme Romelu Lukaku qui bouge beaucoup et Lautaro Martinez, qui est techniquement fort, devant lui. Il peut y avoir tellement d'autres choses derrière ça. Mentalement, culturellement et des choses comme ça. Mais je ne peux pas croire qu'il ne peut pas s'adapter tactiquement."

"Je vois que la presse locale, en particulier La Gazzetta dello Sport qui est basée à Milan, a des journalistes qui écrivent déjà que son expérience touche à sa fin. Ils obtiennent ces informations de quelque part, peut-être aussi du club. Je pense qu'Eriksen voudra peut-être chercher quelque chose de nouveau. Mais ce n'est pas facile non plus. Ce n'est pas facile de trouver un club qui veut payer beaucoup d'argent pour lui, compte tenu du fait qu'il n'a que peu joué récemment", a poursuivi Laudrup.