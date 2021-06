L'attaquant de Stuttgart Silas Wamangituka a joué sous une fausse identité

Le club du Vfb Stuttgart a confirmé que son attaquant Silas Wamangituka avait évolué sous un faux nom cette saison.

Le VfB Stuttgart a confirmé sur sa page d'accueil que Silas Wamangituka a jusqu'à présent joué sous un faux nom - sous la pression d'un agent de joueur. Selon la déclaration, son nom de famille correct est Katompa Mvumpa.

"Le nom correct du joueur est Silas Katompa Mvumpa. Il est né le 6 octobre 1998 à Kinshasa (Congo), il a donc 22 ans aujourd'hui", ont annoncé les Souabes.

Le joueur, actuellement sur la touche en raison d'une déchirure du ligament croisé, a déclaré : "Je vis dans une peur constante depuis quelques années et je suis également très inquiet pour ma famille au Congo. C'était une étape difficile pour moi de révéler mon histoire."

En 2019, le journal sportif français L'Equipe a révélé que le nom complet de Wamangituka était en fait Silas Mvumpa Katompa. En outre, il serait également plus jeune d'un an que prévu.

Maintenant, le joueur a révélé au VfB "qu'il a été victime de machinations de la part de son ancien agent de joueurs et que Wamangituka n'est pas son vrai nom", a déclaré le VfB dans le communiqué.

Et d'ajouter : "Avec le soutien du VfB et de son nouveau conseiller, Silas a travaillé intensivement ces derniers jours et semaines pour clarifier la situation et a finalement reçu des documents officiels de la République démocratique du Congo il y a quelques jours. Le VfB est en contact avec la Ligue allemande de football DFL et la DFB. Après évaluation juridique des faits, le VfB part du principe que Silas était et reste en possession d'une autorisation de jeu valide."

Selon le club, il est arrivé à l'attribution d'une fausse identité dans le cadre d'une formation d'essai et d'un intérêt du RSC Anderlecht en 2017. À l'époque, Silas avait 18 ans et s'était rendu en Belgique depuis le Congo avec un visa. Anderlecht voulait signer le joueur peu avant l'expiration du visa, mais lui a demandé de rentrer au Congo pour finaliser le contrat plus tard.

Par conséquent, l'agent d'un joueur en Belgique aurait convaincu Silas "sous une pression massive" qu'il ne serait pas autorisé à retourner en Europe une fois qu'il aurait quitté la Belgique. En raison de son jeune âge, Silas a ensuite "dérivé dans une relation de dépendance totale" avec le consultant.

Il avait vécu avec le conseiller à Paris "largement isolé de son environnement" et n'avait eu accès ni à son compte bancaire ni à ses papiers. Selon Silas, l'intermédiaire, qui est connu du VfB, a modifié ses données d'identité et lui a fourni des papiers en tant que Silas Wamangituka et avec une date de naissance modifiée d'exactement un an, le 6 octobre 1999.

Katompa Mvumpa a rejoint Stuttgart en provenance du Paris FC, club de Ligue 2, en août 2019 pour huit millions d'euros, ce qui en fait l'achat de deuxième division le plus cher de l'histoire. Jusqu'à sa blessure, il a marqué 13 buts en compétition en 25 matchs de Bundesliga.