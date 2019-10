L'Atlético Madrid n'avance plus

Pour la troisième fois en quatre matches, l'Atletico Madrid a essuyé un nul sans but marqué dans le championnat espagnol. Après les résultats de parité face au Celta et le Real, c'est contre Valladolid que l'équipe de Simeone a dû concéder un décevant 0-0.

Valladolid était tout sauf un foudre de guerre, surtout avec ses sept petits buts marqués depuis l'entame de l'exercice. Mais les Rojiblancos n'ont pas su les faire déjouer. Leur seule grosse occasion est survenue à la 84e avec un tir d'Angel Correa qui a échoué sur le montant. Trop peu pour une formation qui vise le titre.

7 - Atlético de Madrid have scored seven goals in LaLiga 2019-20, their worst scoring record at this stage of the season 2005-06 (Atletico were 10th in the table). Drought. pic.twitter.com/fqzdojqLfG