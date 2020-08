L’ASSE contredit la version de Ruffier et défend Puel

Le club stéphanois s’est rangé derrière Claude Puel dans le conflit qui l‘oppose au gardien de but, Stéphane Ruffier.

Stéphane Ruffier a été écarté il y a quelques jours de l’effectif professionnel de l’AS Saint-Etienne. Cette décision a été prise par l’entraineur après qu’il a refusé d’être la doublure de Jessy Moulin. Une version que l’intéressé a cependant contestée avec ses représentants.

La parole de Claude Puel a donc été remise en cause, et ce samedi l’ASSE a jugé utile d’intervenir dans ce bras de fer. Le club forézien a exprimé tout son soutien envers le coach : « Le club déplore que la parole de son manager général, dont l'honnêteté n'a jamais été prise en défaut en vingt ans de carrière, puisse être ainsi remise en cause et charge son conseil de répondre à ce communiqué par les voies de droit les plus appropriées »

L'article continue ci-dessous

Ruffier serait revenu sur sa décision

L’ASSE a ensuite souligné que Ruffier a mis de l’eau dans son vin et accepté de revoir sa position. Il serait aujourd’hui enclin à accepter le rôle de doublure : « Le club prend acte que le joueur est dorénavant prêt, suite à l'annonce de son avocate, à devenir numéro 2. Il appartient toujours au manager général de l'ASSE d'effectuer ses choix sportifs en décideur responsable. »

Plus d'équipes

S’il ne s’était pas ravisé, Ruffier risquait clairement un licenciement pour faute grave et sans indemnités à un an de l’expiration de son bail. Un scénario qui aurait clairement arrangé les décideurs stéphanois. Reste à savoir si Puel est aujourd’hui prêt à passer l’éponge avec son joueur ou pas.