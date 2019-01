L'AS Saint-Étienne se penche sur Yohan Cabaye

INFO GOAL - L'ASSE s'intéresse à Yohan Cabaye, libre de tout contrat. L'opération pourrait cependant s'avérer compliquée d'un point de vue financier.

La demande vient directement de Jean-Louis Gasset, l'entraîneur des Verts qui a déjà travaillé avec lui en équipe de France et au PSG du temps où il était l'adjoint de Laurent Blanc. Selon nos informations, l'ASSE s'intéresse de près à la situation de Yohan Cabaye, libéré il y a quelques jours de son contrat à Al-Nasr. L'international français (48 sélections) est libre de s'engager avec le club de son choix et ce avec effet immédiat. Pour renforcer un milieu de terrain occupé de manière quasi systématique par Yann M'Vila et Ole Selnaes, Jean-Louis Gasset a donc ciblé l'ancien parisien dont il apprécie la polyvalence.

Alors que les Verts ne possèdent que très peu de liquidités pour ce mercato hivernal, le dossier pourrait tout de même s'avérer compliqué. Même sans indemnité de transfert à prévoir, le salaire du joueur de 33 ans pourrait être une entrave pour les dirigeants stéphanois qui ne disposent pour l'heure que d'une maigre enveloppe. Une éventuelle venue pourrait donc être suspendue aux départs d'Alassane Dioussé et/ou de Robert Beric, ce qui offrirait plus de latitude aux Stéphanois. Reste à savoir également quel crédit accordera le joueur au projet mené par Jean-Louis Gasset.