L'arrêté anti-maillot du PSG finalement abrogé à Marseille

La préfecture de police a abrogé le publié de la préfécture des Bouches-du-Rhône interdisant tout signe évoquant le PSG à Marseille, dimanche soir.

Les maillots parisiens ne seront pas interdits à Marseille ce dimanche lors de la finale de la . Des incidents ont été observés mardi lors de la demi-finale entre le PSG et Leipzig à Marseille avaient poussé les autorités locales à réagir. En effet, ce jeudi, la préfecture des Bouches-du-Rhône a décidé de signer un arrêté qui interdit le port du maillot parisien sur la Canebière dimanche à l’occasion de la finale de la Ligue des Champions.

Dans le quotidien, le texte interdit également "d’arborer les couleurs du PSG" de quelques manières qu'il soit et vise à éviter tout débordement et "trouble à l’ordre public" alors qu’aucune information n’a filtré sur de possibles rassemblements. Mais finalement, ce vendredi, la préfecture de police a décidé d'abroger cette décision, face aux nombreuses contestations sur la toile, et s'en explique dans un communiqué.

Afin d’éviter la réitération des troubles à l’ordre public survenus lors de la demi-finale opposant le PSG au le @prefpolice13 a pris hier un arrêté interdisant autour du Vieux port la circulation de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du PSG. 1/3 pic.twitter.com/JVvcbG1YZL — Préfet de police des Bouches-du-Rhône (@prefpolice13) August 21, 2020

"Cet arrêté avait pour seul objet la protection des supporters parisiens, et ne visait en aucun cas à restreindre la liberté de circulation. Suite à l'agression de deux personnes, dont l'une portait le maillot du , en marge de la demi-finale, il visait à éviter que les supporters parisiens ne puissent trop facilement être identifiés et pris pour cible", a notamment indiqué la préfecture de police dans son communiqué.

"Face à l'incompréhension suscitée par cet arrêté, le préfet de police a décidé ce jour de l'abroger. Il invite instamment les supporters parisiens qui assisteront à des retransmissions de la finale à Marseille à ne pas porter de signes ostentatoires dans l'espace public et à faire preuve de modération dans leurs éventuelles célébrations afin de ne pas être pris à parti", a conclu le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

Mardi, des groupes de supporters de l’OM avaient défilé dans les rues de Marseille, en scandant des chantes hostiles envers le club parisien. Des supporters du PSG avaient même été pris à partie dans les rues marseillaises, entraînant une interpellation. Si l'interdiction est levée, les supporters du PSG présents à Marseille doivent tout de même faire preuve de prudence et faire profil bas sera sûrement conseillé.