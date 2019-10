L'Argentine se balade face à l'Equateur (6-1)

La sélection albiceleste a signé un large succès en amical, ce dimanche contre l'Equateur.

La sélection argentine se porte bien, merci pour elle. Trois jours après avoir tenu en échec l' , elle a réussi une autre performance significative en atomisant l'Equateur sur un score sans appel de 6 buts à 1.

Lors d'un match joué à Elche en , les hommes de Scaloni se sont montrés sans pitié avec leurs opposants du jour. Ils ont dominé les débats de la première à la dernière minute de la rencontre, et cela s'est refleté au tableau d'affichage.

Il y a eu six buts marqués avec six buteurs différents, dont un contre son camp. L'ancien marseillais Lucas Ocampos a participé à cette large démonstration en marquant le dernier but des siens. Le Parisien Leandro Paredes s'est aussi offert un but, tandis que Paulo Dybala s'est contenté d'une passe décisive.

Cette belle victoire est riche en enseignements positifs pour Scaloni. Sans les nombreuses vedettes qu'elle regorge, l'équipe double championne du monde a réussi à se faire respecter et fournir une performance flamboyante. De bon augure avant le début des éliminatoires du Mondial.