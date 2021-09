L'Argentine privée de quatre de ses joueurs contre le Brésil

Martinez, Buendia, Gio Lo Celso et Romero sont accusés d'avoir donné de fausses informations aux autorités sanitaires à leur arrivée de Caracas.

Quatre joueurs argentins ont reçu l'ordre de se mettre en quarantaine puis de quitter le Brésil quelques heures seulement avant le match opposant les deux nations concernées en éliminatoires de la Coupe du monde dimanche.

Emiliano Martinez, Emiliano Buendia, Cristian Romero et Giovani Lo Celso ont retrouvé leur sélection pour le match de septembre en dépit des restrictions liées aux déplacements qui sont en vigueur en Premier League. A présent, ils risquent de manquer le remake de la dernière finale de la Copa America à cause d'irrégularités commises.

"Suite au rapport selon lequel quatre joueurs argentins sont entrés au Brésil au mépris de la réglementation sanitaire du pays, donnant prétendument de fausses informations à l'autorité sanitaire brésilienne, Anvisa a rencontré des représentants du ministère de la Santé et de la coordination de la lutte contre les maladies du département de la santé de l'État de Sao Paulo", a indiqué un communiqué ce dimanche.

"Après avoir rencontré les autorités sanitaires, il a été confirmé, suite à la révision des passeports des quatre joueurs impliqués, que les athlètes ont enfreint les règles d'entrée des voyageurs sur le sol brésilien, qui décrète que les voyageurs étrangers ayant séjourné au Royaume-Uni, l'Afrique du Sud, l'Irlande du Nord et l'Inde au cours des 14 derniers jours sont interdites d'entrée au Brésil. Les joueurs en question ont déclaré qu'ils n'avaient été dans aucun de ces quatre pays restreints au cours des 14 derniers jours. Ils sont arrivés au Brésil sur un vol en provenance de Caracas qui a atterri à Guarulhos (Sao Paulo). C'était de fausses déclarations. Anvisa considère la situation comme un risque grave pour la santé et a donc demandé aux autorités sanitaires locales d'imposer des mesures de quarantaine immédiates aux joueurs, qui sont interdits de toute activité et ne pourront pas rester sur le territoire brésilien"

Le quatuor argentin faisait partie des rares joueurs de Premier League à avoir pu voyager en Amérique du Sud. Le Brésil, de son côté, a perdu pas moins de neuf joueurs en raison de la décision de la Premier League de ne pas libérer les voyageurs à destination des pays de la liste rouge du Royaume-Uni.

Martinez et Lo Celso ont tous deux démarré comme titulaires lors de la victoire 3-1 de jeudi contre le Venezuela à Caracas, Buendia était sur le banc et Romero espérait jouer ce dimanche après avoir purgé une suspension d'un match.

Des rapports d'infraction du quatuor sont apparus après leur arrivée au Brésil, bien que la CONMEBOL ait maintenu samedi que leur présence était autorisée car ils faisaient partie de la bulle sanitaire de l'équipe nationale argentine. "Nos tournois se jouent à l'intérieur d'une bulle sanitaire qui dispense la délégation de se mettre en quarantaine pendant 72 heures", a déclaré à Clarin le secrétaire général de la CONMEBOL, Gonzalo Belloso. "Les éliminatoires de la Coupe du monde se jouent sur le même modèle. Nous l'avons dit aux autorités brésiliennes et à la CBF [Confédération brésilienne de football] qui sont les hôtes et doivent garantir que le match est joué."

À la suite de la déclaration d'Anvisa, la police a été vue devant l'hôtel de l'équipe argentine à Sao Paulo alors que les négociations se poursuivaient à un rythme effréné à peine deux heures avant le coup d'envoi du match à l'Arena Corinthians.