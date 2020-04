L'arbitre de France-Italie 2006 raconte l'expulsion de Zidane

L'arbitre de la finale du Mondial 2006 raconte l'expulsion de Zinedine Zidane.

L'affaire avait fait grand bruit à l'époque. Zinedine Zidane met un monumental coup de tête à Marco Materazzi et finit sa carrière sur une défaite en finale de et sur une expulsion.

L'abitre de la rencontre Horacio Elizondo, dont c'était la première participation à une Coupe du monde,a raconté l'incident. Incident qu'il n'avait d'ailleurs pas vu, lui qui était loin des deux joueurs. "À aucun moment je n'ai pu le voir. Le jeu se trouvait dans la direction opposée. Quand le ballon est revenu au milieu du terrain, j'ai vu qu'un joueur non identifié avec un maillot bleu (celui des Italiens, ndlr) se trouvait au sol et qu'il ne se levait pas. (...) Alors j'ai couru vers l'action et j'ai demandé à mes assistants, tant au premier qu'au deuxième, s'ils avaient observé quelque chose de spécial. Ils m'ont tous deux répondu qu'ils n'avaient rien vu", a-t-il raconté au micro de RMC.

Le quatrième arbitre, l'Espagnol Luis Medina Cantalejo, avait tout vu de son côté. "Il me dit rapidement que Zidane avait mis un coup de tête à Materazzi. Je lui demande comment il a vu cela, s'il s'agissait d'une agression ou d'un tête à tête. Il me dit que c'est un terrible coup de tête. Carton rouge", raconte Horacio Elizondo, qui clarifie que son assistant a vu l'action en temps réel sur le terrain et non sur un écran.

"Après le match, je suis retourné lui demander, parce que des gens disaient qu'il aurait pu le voir sur un écran. Mais il a continué à me dire qu'il l'avait vu sur le terrain. Et nous avons vu des images montrant que le quatrième arbitre était tout le long de l'action à son poste, au milieu du terrain. À aucun moment il n'était ailleurs", affirme encore l'arbitre principal.