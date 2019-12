Manchester City, Aymeric Laporte de retour dans dix jours

Pep Guardiola, le manager de Man City, a fait savoir qu'Aymeric Laporte sera de retour à l'entrainement dans une dizaine de jours.

Aymeric Laporte reprendra l'entraînement avec le reste de l'équipe de dans "une semaine ou 10 jours", a révélé Pep Guardiola ce mardi.

Laporte a subi une blessure au ligament croisé antérieur lors de la victoire de City 4-0 contre le 31 août et n'a plus rejoué depuis. En son absence, les champions en titre de la ont perdu 14 points dans la course au titre. Le Brésilien Fernandinho avait été notamment contraint de remplacer l'arrière central.

Guardiola a fait face à de nombreuses critiques pour avoir omis de faire remplacer Vincent Kompany pendant le mercato d'été, une décision qui a finalement laissé City à court d'options en matière d'arrières centraux.

Cependant, les nouvelles sont bonnes en ce moment, puisque City a récupérer son joueur basque, d'après que Guardiola a fait savoir mardi en conférence de presse. Lorsqu'on lui a demandé comment son équipe se préparait avant un affrontement avec au stade Etihad le jour du Nouvel An, Guardiola a déclaré: "Laporte et Sané (sont toujours blessés) - les autres sont heureux (...) Laporte s'améliore maintenant et s'entraîne seul, il est déjà sur le terrain. Je ne sais pas (combien de temps il lui faut pour retrouver les terrains) mais dans une semaine ou 10 jours il pourra s'entraîner avec nous."

Guardiola a également confirmé que John Stones et David Silva seront disponibles pour la première fois depuis qu'ils ont subi des coups respectifs lors d'une défaite 2-1 contre le 7 décembre.