Laporta met un petit coup de pression à Messi sur son avenir

Le président Blaugrana reste en contrat régulier avec la star du FC Barcelone qui n'a toujours pas signé de nouveau contrat.

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, veut que Lionel Messi signe son contrat "dès que possible", Sergio Aguero "aidant" à convaincre son compatriote argentin de prolonger son contrat avec le club catalan. L'incertitude entourant l'avenir du sextuple Ballon d'Or, Lionel Messi s'est avérée être une distraction indésirable au Camp Nou tout au long de la saison 2020-21, mais ce long feuilleton n'a pas encore touché à sa fin.

Lionel Messi devrait toujours devenir agent libre cet été, mais prolonger son séjour au FC Barcelone est également envisagé et Joan Laporta a régulièrement fait part de sa confiance en ce qui concerne ses chances de parvenir à un accord avec l'Argentin. Laporta reste optimiste mais veut une décision rapide de la part du numéro 10, déclarant à La Vanguardia: "J'aimerais que Messi nous dise" oui "le plus tôt possible. Il nous aiderait de toutes les manières."

"Sergio Agüero aide dans ce sens. Il lui dit tous les jours de rester", a ajouté le président du Barça. Joan Laporta a poursuivi en disant qu'il était "en communication avec [Messi] tous les deux jours". Le président du Barça affirme également avoir été encouragé par l'attitude de Lionel Messi lors des récents entretiens en sa compagnie : "Il est excité et je lui suis reconnaissant du désir qu'il montre de rester."

L'article continue ci-dessous

Le contrat de Lionel Messi doit expirer le 30 juin, ce qui signifie que le Barça risque de manquer de temps pour obtenir une prolongation de l'Argentin avant que ce dernier ne soit libre. L'intérêt de Manchester City et du Paris Saint-Germain a été évoqué, mais aucune discussion formelle n'a eu lieu. Messi est actuellement à la Copa America 2021 avec l'Argentine, mais a toujours clairement indiqué qu'il ne se précipiterait pas dans une décision sur son avenir.

Lionel Messi peut tout à fait attendre d'être libre après le 30 juin, mais de s'engager avec le FC Barcelone, une fois son contrat actuel expiré. Autant dire, que l'Argentin est en position de force et peut prendre tout son temps. En attendant que Messi mette un stylo sur papier, le Barça a travaillé dur pour obtenir de nouveaux joueurs dans son effectif. Des accords ont été conclus pour Agüero, Eric Garcia et Emerson Royal, l'attaquant néerlandais Memphis Depay étant le dernier à avoir été recruté par le FC Barcelone cet été.

Laporta espère qu'il y a plus de travail à faire, affirmant que les Blaugrana cherchent à faire "trois ou quatre signatures supplémentaires" cet été. Il a cependant reconnu que la situation financière dont il a hérité lorsqu'il a repris les rênes de la présidence est "pire que ce à quoi je m'attendais", le Barça ayant des dettes écrasantes.