Barça, Laporta ne digère pas pour Wijnaldum

Le président barcelonais a reconnu être toujours amer par rapport à la volte-face de Georginio Wijnaldum.

Alors qu’il avait longtemps été annoncé comme potentiel transfuge du FC Barcelone, Georginio Wijnaldum a finalement choisi de tourner le dos aux Blaugrana et s’engager en faveur du PSG. Après une mûre réflexion, il a jugé que la proposition parisienne était meilleure comme l’a révélé son agent. Un revirement de situation qui n’a pas été du goût de Joan Laporta, le président du club catalan.

Dans un entretien à La Vanguardia, le nouvel homme fort du Barça a exprimé son mécontentement par rapport aux procédés dont fait preuve le club de la capitale française. « Un joueur nous a échappé la semaine dernière. Il y a des clubs-États qui peuvent avoir n'importe quel joueur. Il leur suffit de le vouloir », a-t-il déploré.

« Le joueur regarde le plus salaire »

Laporta a poursuivi en adressant un tacle à Wijnaldum, suggérant qu’il a surtout succombé au plus offrant sur le plan financier. « C'est une question qu'il faudra analyser. Nous nous étions arrêtés sur un joueur, nous avons travaillé pour qu'il vienne, et arrive un club qui paye le double et qui le prend. Le joueur, surtout par rapport à son âge (30 ans), regarde plus le salaire que le fait d'être dans un club qui peut gagner ».

Le successeur de Bartomeu s’est ensuite attardé sur le dossier Messi, dont on ne connait toujours pas le dénouement. Une fois de plus, il a fait part de son optimisme. « Je suis tranquille », a-t-il tonné.

Tout en exprimant sur sa sérénité par rapport à la Pulga, Laporta a reconnu que le Barça reste dans le dur sur le plan économique : « La situation est pire que ce à quoi je m'attendais, et je m'attendais déjà à ce qu'elle soit compliquée. Nous essayons de restructurer tout l'effectif. Nous y avons trouvé de grandes différences de salaires dans un marché où la seule chose qu'on pourra faire sera des échanges de joueurs ».