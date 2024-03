Laporta met en garde le Real : "Mbappé va vous détruire !"

Joan Laporta, le président du Barça, estime que Kylian Mbappé n’apportera rien de bon au Real Madrid.

Selon toute vraisemblance, Kylian Mbappé va quitter cet été le PSG pour signer en faveur du Real Madrid. Les Merengue se préparent à cette arrivée, mais le transfert en question intéresse aussi le rival honni du Barcelone.

Laporta prédit l’enfer au Real

Ce jeudi, le président blaugrana Joan Laporta s’est exprimé à propos de la potentielle arrivée du crack bondynois à Bernabeu. Il n’est pas certain que ça soit une très bonne chose pour la Casa Blanca.

« Si j’ai envie de voir Mbappé signer au Real ? Déjà, je ne sais pas s’il vva venir et s’il vient il va sûrement détruire leur vestiaire ! Tous ces chiffres, ça détruit un groupe », a-t-il confié dans un entretien à El Mundo Deportivo.

Le patron barcelonais fait certainement allusion au salaire que va toucher Mbappé dans la capitale espagnole. Or, il s’avère que ce dernier s’est résolu à faire des sacrifices, en réduisant ses émoluments de plusieurs dizaines de millions d’euros.

Mbappé, source de problèmes pour le Real ?

Laporta soulève par ailleurs un autre problème lié à la possible arrivée de Mbappé à Madrid. « Il faudra aussi vendre, non ? Il y aura trop de joueurs au même poste ». Une remarque pertinente, car le poste préférentiel de Mbappé est occupé par un certain Vinicius Jr chez les Castillans.