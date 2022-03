Ousmane Dembélé est de retour en pleine forme et joue à nouveau régulièrement avec le Barça, mais son contrat arrive bientôt à expiration.

Le président blaugrana, Joan Laporta, se réjouit du réveil de l’international tricolore, mais affirme n’avoir été informé d’aucun changement dans les plans d'avenir du joueur. Le statu quo reste donc de mise pour l’ancien rennais

Dembélé est en fin de contrat en juin après cinq saisons plutôt mitigées du côté du Camp Nou, interrompues par des blessures et des mises à l’écart. Aujourd’hui, il montre cependant exactement ce dont il est capable sur le terrain lorsqu'il est en forme, ce qui suscite des spéculations quant à la possibilité qu'il finisse par rempiler avec le Barça.

"À l'heure actuelle, de notre côté, nous n'avons pas entendu que [Dembélé] veut rester", a signalé Laporta à Mundo Deportivo. "Je ne sais pas si son agent a été en contact mais je ne pense pas, car je le saurais, et nous sommes avant tout concentrés sur cette dernière étape de la Liga pour essayer de la gagner."

"A la fin de la saison, je suppose qu'il peut y avoir une sorte de discussions mais dans les limites salariales que nous avons fixées", a ajouté l’homme fort du club.

L'article continue ci-dessous

« Nous apprécions beaucoup Dembélé »

Dembele a une fois de plus souffert de blessures au début de l'année 2021-22, ne participant à aucun des 14 premiers matchs de Liga du Barca en raison de problèmes aux ischio-jambiers et aux genoux.

Mais il s'est bien relancé depuis. Il créé beaucoup d’occasions pour ses coéquipiers, et il forme un excellent duo avec Pierre-Emerick Aubameyang en attaque lors des derniers matches. Le champion du monde a marqué un but et en a offert sept autres lors de ses cinq derniers matches de championnat, qui se sont tous soldés par des victoires pour les Catalans et Laporta n'exclut pas la possibilité qu'il reste au-delà de la période actuelle.

"Je n'aime pas parler d'hypothèses, a-t-il ajouté. [Si Dembélé décide d’entamer des discussions] nous sommes des gens ouverts et nous aimons beaucoup Dembélé, je l'ai dit depuis le début et j'ai souvent fait savoir très clairement à quel point nous l'apprécions. De plus, il s'entend maintenant très bien avec Aubameyang et Umtiti, il y a une bonne ambiance et il semble heureux après chaque match. C'est fantastique".