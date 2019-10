Qualifications Euro 2020 : l'Angleterre sans problème, le Portugal cale malgré Ronaldo

L'Angleterre a signé le score fleuve de la soirée en Bulgarie (0-6). Le Portugal a été battu en Ukraine (1-2), malgré le 700e but en carrière de CR7.

Si l'équipe de France a dû se contenter d'un score de parité contre la Turquie (1-1), l' n'a pas fait dans le détail lors de son déplacement en Bulgarie.

Un match qui été interrompu à de multiples reprises en raison d'incidents racistes survenus en tribunes. Mais malgré ce contexte hostile, les Three Lions n'ont pas tremblé pour réciter leur football avec sérieux et application. Ross Barkley, auteur des 2e et 3e but (21e, 32e), ainsi que Raheem Sterling, qui a inscrit les 4e et 5e (45e+4, 60e), ont tous deux signé un doublé. L'Angleterre est d'ailleurs rentrée au vestiaire avec un avantage très confortable de 4 buts. Le Mancunien Marcus Rashford avait débloqué la situation (6e), et c'est le capitaine Harry Kane qui a clos le festival en fin de match (84e).

Leader de son groupe avec trois point d'avance sur la République tchèque, l'Angleterre vole vers l' .

CR7 battu malgré son 700ème but en carrière

Le , de son côté, a passé une soirée plus délicate en puisque se sont les locaux qui ont signé un bel exploit en s'offrant les champions d'Europe en titre. Yaremchuk (5e) et Yarmolenko (27e) ont marqué lors d'une première demi-heure ratée dans les grandes largeurs pour les Lusitaniens.

Une avance suffisante pour décrocher un précieux succès malgré l'autre événement de la soirée. On l'attendait, Cristiano Ronaldo a bien répondu. La supertar portugaise a inscrit, sur penalty, le 700ème but de sa carrière - le 95ème en sélection - à vingt minutes de la fin (71e). Un chiffre qui donne le vertige pour un CR7 toujours avide de records...