L'anecdote de Djibril Cissé sur Jacques Chirac

L'ancien président de la République, qui s'est éteint jeudi, avait une affection particulière pour les footballeurs.

Jeudi dernier, Jacques Chirac s'est éteint à l'âge de 89 ans.

L'ancien Président de la République avait toujours montré son affection particulière pour les acteurs du football durant ses deux mandats à l'Elysée (1995-2007).

"Je me blesse à Saint-Etienne contre la la veille du départ pour la . Le lendemain de l’opération, mon téléphone de l’hôpital sonne et on me dit, 'c’est Monsieur Chirac qui veut vous parler, vous réconforter' ", a expliqué l'ancien buteur de l'AJA sur beIN SPORTS.

"Il m’a dit quelques mots, qu’il avait beaucoup de peine, me soutenait. Je ne me rappelle pas exactement de ce qu’il a dit parce que j’étais bien dans les vapes, mais il a eu ce geste qui m’a touché. Cela m’attriste un peu de le savoir parti et c’est vrai qu’il était vraiment très proche du sportif et de l’athlète en général et qu’il avait une admiration pour le dépassement de soi."

Djibril Cissé s'était gravement blessé à la jambe lors d'un match amical contre la Chine juste avant le coup d'envoi de la Coupe du monde 2006.